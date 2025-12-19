Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд ответил на вопрос о своём сокровенном желании на Рождество

Холанд ответил на вопрос о своём сокровенном желании на Рождество
Комментарии

Нападающего сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в аккаунте в социальной сети спросили, чего бы он хотел на Рождество.

«Мира во всём мире», — ответил футболист.

Холанд выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. За этот период норвежский форвард принял участие в 168 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 147 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

После 16 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает второе место.

Материалы по теме
«Не совсем корректно, но подходит». Константин Генич сравнил Соболева с Холандом

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android