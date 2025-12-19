Холанд ответил на вопрос о своём сокровенном желании на Рождество

Нападающего сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в аккаунте в социальной сети спросили, чего бы он хотел на Рождество.

«Мира во всём мире», — ответил футболист.

Холанд выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. За этот период норвежский форвард принял участие в 168 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 147 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

После 16 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает второе место.

