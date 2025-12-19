Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» достигла принципиального соглашения с Юпамекано по контракту — Bild

«Бавария» достигла принципиального соглашения с Юпамекано по контракту — Bild
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» достигла принципиального соглашения по продлению контракта с защитником команды Деотшанкюлем Юпамекано, сообщает Bild.

Клуб и футболист достигли договорённости о базовой зарплате, бонусах и гонораре за подписание контракта. Спорным моментом остаётся условие о выкупе футболиста. В «Баварии» известно, что Юпамекано продлит контракт только при наличии пункта о выкупе. Клуб хочет, чтобы это условие вступило в силу с 2028 года, в то время как представители игрока требуют, чтобы оно вступило в силу раньше. Тем не менее продление контракта остаётся наиболее вероятным исходом. Действующее трудовое соглашение игрока с мюнхенцами истекает в июне 2026 года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Спортивный директор «Баварии» высказался о перспективах продления контракта с Юпамекано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android