«Бавария» достигла принципиального соглашения с Юпамекано по контракту — Bild

Мюнхенская «Бавария» достигла принципиального соглашения по продлению контракта с защитником команды Деотшанкюлем Юпамекано, сообщает Bild.

Клуб и футболист достигли договорённости о базовой зарплате, бонусах и гонораре за подписание контракта. Спорным моментом остаётся условие о выкупе футболиста. В «Баварии» известно, что Юпамекано продлит контракт только при наличии пункта о выкупе. Клуб хочет, чтобы это условие вступило в силу с 2028 года, в то время как представители игрока требуют, чтобы оно вступило в силу раньше. Тем не менее продление контракта остаётся наиболее вероятным исходом. Действующее трудовое соглашение игрока с мюнхенцами истекает в июне 2026 года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.