Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 18 декабря

В четверг, 18 декабря, завершился 6-й тур общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 18 декабря:

«Сигма Оломоуц» – «Лех» Познань – 1:2;
«Лозанна» – «Фиорентина» – 1:0;
«Зриньски» – «Рапид» Вена – 1:1;
«Страсбург» – «Брейдаблик» – 3:1;
«Райо Вальекано» – «Дрита» – 3:0;
«АЗ Алкмар» – «Ягеллония» – 0:0;
«Легия» – «Линкольн» – 4:1;
«Целе» – «Шелбурн» – 0:0;
АЕК Афины – «Университатя» Краков – 3:2;
«Шэмрок Роверс» – «Хамрун Спартанс» – 3:1;
«Омония» – «Ракув» – 0:1;
«Шахтёр» – «Риека» – 0:0;
«Спарта» Прага – «Абердин» – 3:0;
«Динамо» Киев – «Ноа» – 2:0;
АЕК Ларнака – «Шкендия» – 1:0;
«Кристал Пэлас» – КуПС – 2:2;
«Слован» Братислава – «Хеккен» – 1:0;
«Майнц» – «Самсунспор» – 2:0.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира испанский «Бетис» (4:1).

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Киевское «Динамо» обыграло «Ноа» в 6-м туре Лиги конференций
