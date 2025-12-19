Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш рассказал, на что он готов ради победы Португалии на ЧМ-2026

Бруну Фернандеш рассказал, на что он готов ради победы Португалии на ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, на что он готов ради выигрыша национальной командой трофея чемпионата мира 2026 года.

«Я хочу сыграть на чемпионате мира 2026 года, но если для того, чтобы мы стали чемпионами, мне придётся сидеть на скамейке запасных, то я подпишусь на это дважды.

Мы мечтаем выиграть чемпионат мира, и эта ответственность приносит радость. Нам необходимо сплотиться как команде и понять, что нужно улучшить, а также осознать, что чемпионат мира не будет гладким. Я знаю, что мы готовы провести отличную кампанию, которая прославит нашу страну», — приводит слова Фернандеша ESPN со ссылкой на Canal 11.

На групповом этапе мирового первенства Португалия сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и победителем межконтинентальных стыковых матчей – Путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

Материалы по теме
Бруну Фернандеш отреагировал на мнение, что без Роналду сборная Португалии играет лучше

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android