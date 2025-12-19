Бруну Фернандеш рассказал, на что он готов ради победы Португалии на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, на что он готов ради выигрыша национальной командой трофея чемпионата мира 2026 года.

«Я хочу сыграть на чемпионате мира 2026 года, но если для того, чтобы мы стали чемпионами, мне придётся сидеть на скамейке запасных, то я подпишусь на это дважды.

Мы мечтаем выиграть чемпионат мира, и эта ответственность приносит радость. Нам необходимо сплотиться как команде и понять, что нужно улучшить, а также осознать, что чемпионат мира не будет гладким. Я знаю, что мы готовы провести отличную кампанию, которая прославит нашу страну», — приводит слова Фернандеша ESPN со ссылкой на Canal 11.

На групповом этапе мирового первенства Португалия сыграет в одной группе с Узбекистаном, Колумбией и победителем межконтинентальных стыковых матчей – Путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

