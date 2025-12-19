Скидки
23:00 Мск
Президент Серии А подтвердил проведение матча «Милана» и «Комо» в Австралии

Президент Серии А Эцио Мария Симонелли подтвердил, что матч 24-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Комо» состоится в Австралии.

Италия — Серия А . 24-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Комо
Комо
«Матч «Милан» — «Комо» пройдёт в Перте 8 февраля, как и планировалось изначально. У меня состоялась встреча с [президентом ФИФА] Инфантино в Дохе, как всегда, это была очень тёплая беседа. У нас возник ряд сомнений по поводу некоторых из выдвинутых условий, которые мы сочли необязательными, например, просьба доверить игру арбитрам из Азиатской федерации, ведь мы доверяем нашим итальянским судьям.

Однако [председатель судейского комитета ФИФА] Пьерлуиджи Коллина переубедил нас в вопросе качества азиатских судей, назвав некоторых профессионалов из их числа, которые могли бы отработать на матче. Эту идею было тяжелее всего принять, это было самое большое препятствие, но благодаря аргументам Коллины мы всё согласовали», — сказал Симонелли в интервью для Sport Mediaset.

