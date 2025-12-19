«Фиорентина» в гостях уступила «Лозанне» в матче Лиги конференций

Завершился матч 6-го тура Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались швейцарская «Лозанна» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «де ла Туйер» в Лозанне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 58-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник швейцарской команды Габриел Сигуа. Грузинский футболист сделал это с передачи нападающего Энцо Кана-Бийика.

После шести матчей Лиги конференций «фиалки» набрали девять очков и занимают 16-е место. Швейцарцы заработали 11 очков и располагаются на восьмой строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах турнира.

В минувшем туре «Фиорентина» победила киевское «Динамо» со счётом 2:1, а «Лозанна» сыграла вничью с КуПСом — 0:0.

