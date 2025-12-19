Скидки
Лозанна — Фиорентина, результат матча 18 декабря 2025, счет 1:0, 6-й тур Лиги конференций 2025/2026

«Фиорентина» в гостях уступила «Лозанне» в матче Лиги конференций
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались швейцарская «Лозанна» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «де ла Туйер» в Лозанне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
18 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Сигуа – 58'    

На 58-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник швейцарской команды Габриел Сигуа. Грузинский футболист сделал это с передачи нападающего Энцо Кана-Бийика.

После шести матчей Лиги конференций «фиалки» набрали девять очков и занимают 16-е место. Швейцарцы заработали 11 очков и располагаются на восьмой строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах турнира.

В минувшем туре «Фиорентина» победила киевское «Динамо» со счётом 2:1, а «Лозанна» сыграла вничью с КуПСом — 0:0.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Комментарии
