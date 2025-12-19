Скидки
Серж Гнабри близок к продлению контракта с «Баварией» — Bild

Комментарии

Мюнхенская «Бавария» достигла принципиальной договорённости о продлении контракта с нападающим команды Сержем Гнабри, сообщает Bild.

Сообщается, что стороны готовы подписать новый контракт на два года, с заработной платой игрока в размере € 15-16 млн в год.

Гнабри присоединился к «Баварии» летом 2017 года, перейдя в неё из бременского «Вердера». В июле 2022 года он продлил контракт, теперь рассчитанный до лета 2026 года. В этом сезоне немец забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 18 официальных матчах за команду. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

