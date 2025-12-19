Скидки
Динамо Киев — Ноа, результат матча 18 декабря 2025, счет 2:0, 6-й тур Лиги конференций 2025/2026

Киевское «Динамо» обыграло «Ноа» в 6-м туре Лиги конференций
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались киевское «Динамо» и «Ноа». Игра проходила на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша). В качестве главного арбитра встречи выступил Юджин Джая (Албания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу команды хозяев.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
18 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
2 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Кабаев – 27'     2:0 Пономаренко – 50'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Динамо» Владислав Кабаев на 27-й минуте. На 50-й минуте нападающий Матвей Пономаренко удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После шести сыгранных встреч общего этапа Лиги конференций киевское «Динамо» заняло 27-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, и завершило своё участие в турнире, не попав в раунд плей-офф. «Ноа» располагается в середине таблицы, у команды в активе восемь очков. Армянскому клубу предстоит принять участие в матчах 1/16 финала.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
