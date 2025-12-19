Киевское «Динамо» обыграло «Ноа» в 6-м туре Лиги конференций

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались киевское «Динамо» и «Ноа». Игра проходила на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша). В качестве главного арбитра встречи выступил Юджин Джая (Албания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Динамо» Владислав Кабаев на 27-й минуте. На 50-й минуте нападающий Матвей Пономаренко удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После шести сыгранных встреч общего этапа Лиги конференций киевское «Динамо» заняло 27-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, и завершило своё участие в турнире, не попав в раунд плей-офф. «Ноа» располагается в середине таблицы, у команды в активе восемь очков. Армянскому клубу предстоит принять участие в матчах 1/16 финала.