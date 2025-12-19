«Бетис» в гостях обыграл «Мурсию» из третьего дивизиона в матче Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Мурсия», выступающая в третьем дивизионе, и «Бетис» из Ла Лиги. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу севильской команды.

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Бетиса» Кучо Эрнандес, реализовавший 11-метровый удар. В концовке встречи вратарь «Мурсии» Диего Пинейро забил в свои ворота.

Победитель турнира напрямую квалифицируется в общий этап Лиги Европы сезона-2026/2027.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале минувшего розыгрыша соревнования каталонский клуб встречался с мадридским «Реалом». Сине-гранатовые обыграли «сливочных» со счётом 3:2.

