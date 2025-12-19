Скидки
Шахтёр — Риека, результат матча 18 декабря 2025, счет 0:0, 6-й тур Лиги конференций 2025/2026

«Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги конференций, сыграв вничью с «Риекой»


Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Шахтёр» и «Риека». Игра проходила на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Англия). Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
18 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
0 : 0
Риека
Риека, Хорватия

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

После шести сыгранных встреч общего этапа Лиги конференций «Шахтёр» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков, и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. «Риека» расположилась в середине таблицы, у команды в активе девять очков. Хорватскому клубу предстоит принять участие в матчах 1/16 финала.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
«Шахтёр» — «Риека»: определён фаворит матча Лиги конференций
