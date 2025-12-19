«Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги конференций, сыграв вничью с «Риекой»

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Шахтёр» и «Риека». Игра проходила на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Англия). Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

После шести сыгранных встреч общего этапа Лиги конференций «Шахтёр» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков, и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. «Риека» расположилась в середине таблицы, у команды в активе девять очков. Хорватскому клубу предстоит принять участие в матчах 1/16 финала.