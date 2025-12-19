Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — КуПС, результат матча 18 декабря, счёт 2:2, Лига конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» избежал поражения в матче Лиги конференций с финским клубом КуПС
Комментарии

Окончен матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Кристал Пэлас» (Лондон, Англия) и КуПС (Куопио, Финляндия). После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Игал Фрид (Израиль).

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
18 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
КуПС
Куопио, Финляндия
1:0 Уче – 6'     1:1 Пажишек – 50'     1:2 Сиссе – 53'     2:2 Девенни – 76'    
Удаления: нет / Антви – 73'

Крисантус Уче вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте игры. Пётр Пажишек на 50-й минуте сравнял счёт, а на 53-й Ибраим Сиссе обеспечил финской команде преимущество. На 73-й минуте у гостей красную карточку получил Клинтон Антви. Джастин Девенни на 76-й минуте вернул равенство на табло.

«Кристал Пэлас» с 10 очками занял 10-е место в сводной таблице ЛК, КуПС с семью очками расположился на 22-й строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах турнира.

Календарь матчей Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Кристал Пэлас» сохраняет интерес к одному из защитников «Баварии» — Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android