«Кристал Пэлас» избежал поражения в матче Лиги конференций с финским клубом КуПС

Окончен матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Кристал Пэлас» (Лондон, Англия) и КуПС (Куопио, Финляндия). После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Игал Фрид (Израиль).

Крисантус Уче вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте игры. Пётр Пажишек на 50-й минуте сравнял счёт, а на 53-й Ибраим Сиссе обеспечил финской команде преимущество. На 73-й минуте у гостей красную карточку получил Клинтон Антви. Джастин Девенни на 76-й минуте вернул равенство на табло.

«Кристал Пэлас» с 10 очками занял 10-е место в сводной таблице ЛК, КуПС с семью очками расположился на 22-й строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах турнира.