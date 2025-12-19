«ПСЖ» повторил достижение «Барселоны» и «Баварии» по трофеям за календарный год в XXI веке

Французский «ПСЖ» стал третьим клубом в мужском футболе, который смог выиграть шесть трофеев за календарный год в XXI веке, сообщает Squawka. 17 декабря парижане благодаря четырём сейвам в серии пенальти российского вратаря Матвея Сафонова стали победителями Межконтинентального кубка, одолев бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

До этого в 2025 году «Пари Сен-Жермен» взял завершившийся в январе Суперкубок Франции — 2024, французскую Лигу 1, Кубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее по шесть трофеев за календарный год в XXI веке смогли выиграть «Барселона» в 2009 году и «Бавария» – в 2020-м.

Видео: Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: