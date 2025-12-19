«ПСЖ» повторил достижение «Барселоны» и «Баварии» по трофеям за календарный год в XXI веке
Поделиться
Французский «ПСЖ» стал третьим клубом в мужском футболе, который смог выиграть шесть трофеев за календарный год в XXI веке, сообщает Squawka. 17 декабря парижане благодаря четырём сейвам в серии пенальти российского вратаря Матвея Сафонова стали победителями Межконтинентального кубка, одолев бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
До этого в 2025 году «Пари Сен-Жермен» взял завершившийся в январе Суперкубок Франции — 2024, французскую Лигу 1, Кубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Ранее по шесть трофеев за календарный год в XXI веке смогли выиграть «Барселона» в 2009 году и «Бавария» – в 2020-м.
Видео: Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год:
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
02:17
-
01:56
-
01:35
-
01:06
-
01:01
-
00:59
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:45
-
00:39
-
00:30
-
00:13
-
00:06
-
00:01
- 18 декабря 2025
-
23:57
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:28
-
23:25
-
23:21
-
23:15
-
23:14
-
23:06
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:24
-
22:22
-
22:14
-
21:59
-
21:59