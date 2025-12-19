Скидки
Каррагер заявил, что не считает оскорблением свои слова о поведении Салаха

Каррагер заявил, что не считает оскорблением свои слова о поведении Салаха
Комментарии

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что не считает оскорблением свои слова о том, что поведение нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха было позором. Напомним, Каррагер раскритиковал нападающего команды Мохамеда Салаха, который выразил недовольство своим положением в клубе и пожаловался на ограниченное количество игрового времени.

«Было ли это оскорблением? Это был позор. Я не против, если у кого-то будет другое мнение, но его нужно подкреплять. Люди говорят, что Конате играет плохо, он играл в каждом матче — у них нет другого центрального защитника. Так что это не предмет для спора», — приводит слова Каррагера Goal.

В текущем сезоне у египтянина четыре гола и три ассиста в 14 встречах АПЛ.

