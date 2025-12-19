Скидки
Карпин оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА

Карпин оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе «ПСЖ», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.

