Карпин оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре пенальти.

«Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе «ПСЖ», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.