Эдуард Мор отреагировал на вылет «Милана» от «Наполи» из Суперкубка Италии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат полуфинального матча Суперкубка Италии между «Наполи» и «Миланом». Неаполитанцы одержали победу со счётом 2:0.

«Для меня это неожиданный результат. Я прогнозировал победу «Милана». На мой взгляд, «Наполи» прилично устал. Я думал, что у них будет ротация. Но Конте, видимо, сделал ставку на победу в Суперкубке. «Милан» где‑то основных приберёг», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» с 32 очками в 15 матчах занимает второе место, уступая одно очко лидирующему «Интеру». Действующий чемпион «Наполи» набрал 31 очко и находится на третьем месте.

