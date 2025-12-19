Скидки
Все новости
Стали известны все команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Определились участники 1/8 финала Лиги конференций по итогам общего этапа турнира.

За выход в четвертьфинал будут бороться «Страсбург», «Ракув», «АЕК Афины», «Спарта П», «Райо Вальекано», «Шахтёр», «Майнц», «АЕК Ларнака».

Занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковых матчах. Их победители попадут в 1/8 финала, где сыграют против обладателей прямых путевок. Матчи 1/8 финала турнира пройдут с 12 и 19 марта. Стыковые матчи запланированы на 19 и 26 февраля.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира испанский «Бетис» (4:1).

Турнирная таблица Лиги конференций
