Определились 16 клубов, пробившихся в стыковой раунд Лиги конференций

В Лиге конференций УЕФА завершился общий групповой этап, по итогам которого стали известны участники 1/8 финала и стыкового раунда турнира.

В список клубов, которые заняли на групповом этапе места с девятого по 24-е и сыграют в стыковом раунде, вошли «Лозанна» (Швейцария), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лех» (Познань, Польша), «Самсунспор» (Турция), «Целе» (Словения), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фиорентина» (Италия), «Риека» (Хорватия), «Ягеллония» (Польша), «Омония» (Кипр), «Ноа» (Армения), «Дрита» (Северная Македония), КуПС (Финляндия), «Шкендия» (Албания), «Зриньски» (Босния и Герцеговина) и «Сигма» (Чехия).

Матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут 13 и 20 февраля 2026 года, жеребьёвка этапа состоится 16 января.

