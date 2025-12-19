«Динамо» Киев и «Легия» выбыли из Лиги конференций, финишировав ниже клуба из Гибралтара

В Лиге конференций УЕФА закончился общий групповой этап, по итогам которого стали известны 12 клубов, завершивших участие в еврокубках сезона-2025/2026.

Заняли места с 25-го по 36-е и выбыли из турнира «Университатя» (Крайова, Румыния), «Линкольн» (Гибралтар) (оба — по семь очков), «Динамо» (Киев, Украина), «Легия» (Польша), «Слован» (Словакия) (все три клуба — по шесть очков), «Брейдаблик» (Исландия) (пять очков), «Шэмрок Роверс» (Ирландия) (четыре очка), «Хеккен» (Швеция), «Хамрун Спартанс» (Мальта) (оба — по три очка), «Шелбурн» (Ирландия), «Абердин» (Шотландия) (оба — по два очка) и «Рапид» (Австрия) (одно очко).

