Мор высказался о достижении Сафонова в «ПСЖ», сравнив его с Аленичевым и Аршавиным

Мор высказался о достижении Сафонова в «ПСЖ», сравнив его с Аленичевым и Аршавиным
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о четырёх отбитых пенальти голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Если есть повод гордиться нашими ребятами, которые играют за иностранные клубы, это надо делать. Мне кажется, что мы сейчас не осознаем весь масштаб этих отбитых пенальти. Это входит в тройку достижений наших футболистов за рубежом: это голы Аленичева в финалах еврокубков, покер Андрея Аршавина и невероятное приключение Сафонова. Отбить четыре пенальти подряд на глазах всего мира — это здорово для нашего футбола и страны, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.

Новости. Футбол
