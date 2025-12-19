Мор высказался о достижении Сафонова в «ПСЖ», сравнив его с Аленичевым и Аршавиным

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о четырёх отбитых пенальти голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Если есть повод гордиться нашими ребятами, которые играют за иностранные клубы, это надо делать. Мне кажется, что мы сейчас не осознаем весь масштаб этих отбитых пенальти. Это входит в тройку достижений наших футболистов за рубежом: это голы Аленичева в финалах еврокубков, покер Андрея Аршавина и невероятное приключение Сафонова. Отбить четыре пенальти подряд на глазах всего мира — это здорово для нашего футбола и страны, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.