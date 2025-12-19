Владислав Радимов: для меня «Милан» удивителен — из Кубка вылетели, из Суперкубка вылетели

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о матче 1/2 финала Суперкубка Италии между «Наполи» и «Миланом» (2:0 в пользу «Наполи»).

«Мне кажется, что у «Милана» состав был более приближён к основному. Для меня «Милан» удивителен. Из Кубка они вылетели, здесь вылетели. Это команда, которая по своей сути должна выигрывать трофеи. Теперь остался только чемпионат Италии. По качеству игры «Наполи» был сильнее», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» с 32 очками в 15 матчах занимает второе место, уступая одно очко лидирующему «Интеру». Действующий чемпион «Наполи» набрал 31 очко и находится на третьем месте. Ранее, 4 декабря, красно-чёрные выбили из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, уступив на выезде со счётом 0:1 римскому «Лацио».

