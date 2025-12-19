Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов: для меня «Милан» удивителен — из Кубка вылетели, из Суперкубка вылетели

Владислав Радимов: для меня «Милан» удивителен — из Кубка вылетели, из Суперкубка вылетели
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о матче 1/2 финала Суперкубка Италии между «Наполи» и «Миланом» (2:0 в пользу «Наполи»).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Нерес – 39'     2:0 Хойлунд – 63'    

«Мне кажется, что у «Милана» состав был более приближён к основному. Для меня «Милан» удивителен. Из Кубка они вылетели, здесь вылетели. Это команда, которая по своей сути должна выигрывать трофеи. Теперь остался только чемпионат Италии. По качеству игры «Наполи» был сильнее», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» с 32 очками в 15 матчах занимает второе место, уступая одно очко лидирующему «Интеру». Действующий чемпион «Наполи» набрал 31 очко и находится на третьем месте. Ранее, 4 декабря, красно-чёрные выбили из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, уступив на выезде со счётом 0:1 римскому «Лацио».

Календарь Суперкубка Италии
Турнирная сетка Суперкубка Италии

Видео: Болельщики «Милана» приветствуют Луку Модрича

Материалы по теме
«Наполи» переиграл «Милан» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android