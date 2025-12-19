Sports Illustrated – о Сафонове: Шевалье наблюдал, как рождается новый культовый герой

Издание Sport Illustrated оценило конкуренцию между российским голкипером Матвеем Сафоновым и французом Люком Шевалье.

«Несмотря на многообещающее начало, ознаменованное победой в серии пенальти в Суперкубке УЕФА над «Тоттенхэмом», молодому французскому вратарю так и не удалось по-настоящему заставить замолчать своих критиков. Травма, полученная в конце ноября в матче против «Монако», выбила его из строя на две встречи. Следующие две игры он провёл на скамейке запасных, наблюдая за тем, как на его глазах рождается новый культовый герой.

Затянувшееся отсутствие Шевалье было связано с успешной игрой Сафонова, уверенно подменившего его в составе. Является ли это радикальным изменением в иерархии вратарей? Покажет время. Но на данный момент преимущество — на стороне российского голкипера», — говорится в статье Sports Illustrated.

Сафонов в нынешнем сезоне провёл четыре матча и выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА, отразив четыре пенальти в финале с «Фламенго».