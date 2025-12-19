Скидки
Главная Футбол Новости

Радимов: забей Маркиньос в пустые — мы бы говорили, что Сафонов пропустил с одного удара

Комментарии

Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о роли случая в футболе на примере перфоманса российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. В финале межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» Сафонов отразил четыре послематчевых пенальти и принёс парижанам трофей (1:1, пен. 2:1).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«В футболе детали решают многое. В конце основного времени Маркиньос не попал в пустые ворота. Забей он, то мы бы говорили, что «ПСЖ» выиграл, а Матвею один раз ударили по воротам с пенальти — он пропустил. Как развернулась история — он стал героем», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол бразильцев в основное время матча Матвей Сафонов пропустил с пенальти, всего за матч игроки «Фламенго» нанесли в створ его ворот два удара.

Видео: ЧЕТЫРЕ ПОДРЯД сейва Сафонова в серии пенальти за «ПСЖ»

Карпин оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА
