Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Спартака»: надеюсь, что теперь Сафонов будет первым номером «ПСЖ»

Экс-футболист «Спартака»: надеюсь, что теперь Сафонов будет первым номером «ПСЖ»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор выразил надежду, что после яркой игры Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1, победа «ПСЖ» по пенальти — 2:1) российский вратарь станет основным голкипером французского клуба.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Надеюсь, что теперь Сафонов будет первым номером «ПСЖ». До этого финала к нему претензий не было, но мне казалось, что при любом раскладе Шевалье вернётся и будет первым. Ведь ради него убрали лучшего вратаря мира Доннарумму. Но теперь у Луиса Энрике будет головная боль. Как мне кажется, шансы стали равными. До этого огромное преимущество было у Шевалье», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча в Эр-Райяне (Катар) завершилась победой «ПСЖ» в серии пенальти — 1:1 в основное время и 2:1 по ударам с точки. Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд и был признан лучшим игроком матча.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: Суперкубок Италии по футболу, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Топ-события пятницы: Суперкубок Италии по футболу, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android