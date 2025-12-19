Экс-футболист «Спартака»: надеюсь, что теперь Сафонов будет первым номером «ПСЖ»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор выразил надежду, что после яркой игры Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1, победа «ПСЖ» по пенальти — 2:1) российский вратарь станет основным голкипером французского клуба.

«Надеюсь, что теперь Сафонов будет первым номером «ПСЖ». До этого финала к нему претензий не было, но мне казалось, что при любом раскладе Шевалье вернётся и будет первым. Ведь ради него убрали лучшего вратаря мира Доннарумму. Но теперь у Луиса Энрике будет головная боль. Как мне кажется, шансы стали равными. До этого огромное преимущество было у Шевалье», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча в Эр-Райяне (Катар) завершилась победой «ПСЖ» в серии пенальти — 1:1 в основное время и 2:1 по ударам с точки. Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд и был признан лучшим игроком матча.