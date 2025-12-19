Тренер «Милана» Аллегри высказался о поражении от «Наполи» в 1/2 финала Суперкубка Италии
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал матч 1/2 финала Суперкубка Италии с «Наполи» (0:2).
Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Нерес – 39' 2:0 Хойлунд – 63'
«Это была хорошо проведённая игра в исполнении обеих команд. Соперник лучше сыграл в обороне и победил. Мы вылетели из Кубка и Суперкубка, теперь нужно снова продолжать свой путь. Арбитры отработали хорошо. Первый гол мы пропустили в ситуации, где должны были сыграть надёжнее. В последних матчах мы слишком легко пропускаем и обязаны это исправить. Нужно воспринимать эту игру как возможность для роста, хотя, конечно, жаль, что мы вылетели», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
В другом матче данного турнира сразятся серебряный призёр Серии А «Интер» и обладатель Кубка Италии «Болонья».
