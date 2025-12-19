Тренер «Милана» Аллегри высказался о поражении от «Наполи» в 1/2 финала Суперкубка Италии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал матч 1/2 финала Суперкубка Италии с «Наполи» (0:2).

«Это была хорошо проведённая игра в исполнении обеих команд. Соперник лучше сыграл в обороне и победил. Мы вылетели из Кубка и Суперкубка, теперь нужно снова продолжать свой путь. Арбитры отработали хорошо. Первый гол мы пропустили в ситуации, где должны были сыграть надёжнее. В последних матчах мы слишком легко пропускаем и обязаны это исправить. Нужно воспринимать эту игру как возможность для роста, хотя, конечно, жаль, что мы вылетели», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

В другом матче данного турнира сразятся серебряный призёр Серии А «Интер» и обладатель Кубка Италии «Болонья».