Тренер «Наполи» Конте высказался о победе над «Миланом» в 1/2 финала Суперкубка Италии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал матч 1/2 финала Суперкубка Италии с «Миланом» (2:0).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Нерес – 39'     2:0 Хойлунд – 63'    

«Тут особо нечего говорить этим ребятам. Скучно постоянно повторять одни и те же вещи, но, когда ты играешь каждые три дня и располагаешь ограниченным числом футболистов, неизбежны спады, как это произошло в воскресенье и как может случаться и в дальнейшем. Мы хотели провести серьёзный матч против большой команды, насыщенной сильными игроками. Нам всегда нужна высокая энергетика — мы играем в затратный, а не прагматичный футбол. Я доволен, потому что эти ребята показали, что хотят бороться за этот трофей», — приводит слова Конте официальный сайт клуба.

В другом матче данного турнира сразятся серебряный призёр Серии А «Интер» и обладатель Кубка Италии «Болонья».

