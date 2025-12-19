Скидки
«Всё ещё могу выигрывать трофеи с этим клубом». Бруну Фернандеш — о «Манчестер Юнайтед»

«Всё ещё могу выигрывать трофеи с этим клубом». Бруну Фернандеш — о «Манчестер Юнайтед»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш объяснил, почему решил остаться в клубе.

«Я остался здесь именно потому, что считаю, что всё ещё могу выигрывать трофеи с этим клубом. Я бы не остался здесь, если бы клуб не сказал мне, что наша цель — по-прежнему стремиться к максимальным высотам, снова начать выигрывать трофеи и вернуть клуб на тот уровень, на котором он был раньше. Потому что если бы это не было целью, то да — я бы здесь не остался. Но я знаю, что цель клуба — вернуться туда, где он хочет быть, и туда, где я хочу видеть этот клуб. Именно поэтому я пришёл сюда изначально. И если я могу помочь вернуть его на этот уровень, это всё, что я хочу сделать», — приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.

Действующее трудовое соглашение Бруну с «МЮ» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.


