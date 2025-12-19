«Мы легко могли выиграть эту игру». Тренер «Кристал Пэлас» — о матче с КуПС в ЛК
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 с финским клубом КуПС (2:2). Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия).
Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
18 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
КуПС
Куопио, Финляндия
1:0 Уче – 6' 1:1 Пажишек – 50' 1:2 Сиссе – 53' 2:2 Девенни – 76'
Удаления: нет / Антви – 73'
«Результат не тот, которого мы хотели. Мы легко могли выиграть эту игру. Единственное, что мне не нравится, — это то, что «Лидс» теперь знает наш стартовый состав, потому что только 11 игроков не вышли в стартовом составе — и никто не выйдет в стартовом составе в обеих играх», — приводит слова Оливера Гласнера BBC.
«Кристал Пэлас» с 10 очками занял 10-е место в сводной таблице Лиги конференций и сыграет в стыковых матчах турнира.
