Форвард «Баварии» Гарри Кейн оценил игру 17-летнего Ленарта Карла за мюнхенский клуб

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил игру молодого полузащитника мюнхенского клуба Ленарта Карла.

«Я думаю, что Ленни отлично нам помогает. Вы видите его сильные стороны, особенно в сложных ситуациях. Это очень помогло нам с тех пор, как он присоединился к команде, потому что мы часто играем против низкого блока или против схемы 5-4-1, когда команды отходят назад и затрудняют нам проход. Ленни помогает освободить пространство, потому что он очень быстрый, хорошо владеет мячом и может обыграть защитника. Даже без мяча он отлично работает. Учитывая то, как мы здесь тренируемся, и то, какой у нас босс, я не думаю, что он позволил бы ему что-то упустить. Здорово, что он может учиться и пытается помочь команде, так что он нам очень нужен. Он довольно спокойный парень, что вполне объяснимо, ведь ему всего 17, и он в такой обстановке», — приводит слова Кейна Bundesliga.com.

В текущем сезоне юный немец провёл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть голов и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Карла с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.