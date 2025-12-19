«Наполи» выбил «Милан» из Суперкубка Италии, 7 очков россиян в матче НХЛ. Главное к утру
«Наполи» победил «Милан» в полуфинале Суперкубка Италии, российские игроки «Миннесоты Уайлд» набрали семь очков в матче регулярного сезона НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», 19-летний Егор Дёмин результативно сыграл за «Бруклин Нетс» в регулярном чемпионате НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Наполи» переиграл «Милан» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.
- 7 очков россиян принесли «Миннесоте» победу над «Коламбусом», у Тарасенко и Капризова голы.
- «Бруклин» уступил «Майами», Егор Дёмин набрал 14 очков.
- Овечкин обошёл Шэнахана по числу матчей в истории НХЛ.
- «Манчестер Юнайтед» может купить вингера из Бундеслиги стоимостью € 60 млн — Bild.
- «Вашингтон» всухую обыграл «Торонто» в НХЛ, Овечкин очков не набрал.
- Стали известны все команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги конференций.
- Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 18 декабря.
- «Филадельфия» выставила российского защитника Замулу на драфт отказов.
- «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев по буллитам ЦСКА.
- Московское «Динамо» прервало победную серию из семи матчей, уступив «Барысу».
- СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге.
- 73 очка Дончича и Леброна с трипл-даблом Луки помогли «Лейкерс» одолеть «Юту».
