Главная Футбол Новости

19 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Суперкубок Италии, Лига конференций, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА

«Наполи» выбил «Милан» из Суперкубка Италии, 7 очков россиян в матче НХЛ. Главное к утру
Комментарии

«Наполи» победил «Милан» в полуфинале Суперкубка Италии, российские игроки «Миннесоты Уайлд» набрали семь очков в матче регулярного сезона НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», 19-летний Егор Дёмин результативно сыграл за «Бруклин Нетс» в регулярном чемпионате НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Наполи» переиграл «Милан» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.
  2. 7 очков россиян принесли «Миннесоте» победу над «Коламбусом», у Тарасенко и Капризова голы.
  3. «Бруклин» уступил «Майами», Егор Дёмин набрал 14 очков.
  4. Овечкин обошёл Шэнахана по числу матчей в истории НХЛ.
  5. «Манчестер Юнайтед» может купить вингера из Бундеслиги стоимостью € 60 млн — Bild.
  6. «Вашингтон» всухую обыграл «Торонто» в НХЛ, Овечкин очков не набрал.
  7. Стали известны все команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги конференций.
  8. Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 18 декабря.
  9. «Филадельфия» выставила российского защитника Замулу на драфт отказов.
  10. «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев по буллитам ЦСКА.
  11. Московское «Динамо» прервало победную серию из семи матчей, уступив «Барысу».
  12. СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге.
  13. 73 очка Дончича и Леброна с трипл-даблом Луки помогли «Лейкерс» одолеть «Юту».
