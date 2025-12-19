«Наполи» выбил «Милан» из Суперкубка Италии, 7 очков россиян в матче НХЛ. Главное к утру

«Наполи» победил «Милан» в полуфинале Суперкубка Италии, российские игроки «Миннесоты Уайлд» набрали семь очков в матче регулярного сезона НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», 19-летний Егор Дёмин результативно сыграл за «Бруклин Нетс» в регулярном чемпионате НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».