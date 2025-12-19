Главный тренер сборной Дании на ЧМ-2018 Оге Харейде скончался в возрасте 72 лет

Бывший главный тренер сборных Дании и Норвегии Оге Харейде скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает издание VG со ссылкой на слова сына специалиста.

По информации источника, о смерти Харейде стало известно в четверг. В июле норвежскому тренеру диагностировали рак головного мозга.

«Папа умер вечером дома в окружении семьи. Он сыграл свою последнюю игру. Мы бесконечно благодарны за всю любовь, которую получили во время его болезни», — рассказал сын тренера Бендик Харейде.

В 2017 году Харейде вывел сборную Дании на чемпионат мира 2018 года в России, где команда дошла до стадии 1/8 финала. В разные годы специалист также возглавлял национальные команды Норвегии и Исландии, а на клубном уровне работал с «Мольде», «Русенборгом» и «Викингом», «Брондбю», а также шведскими «Хельсингборгом», «Мальмё» и «Эргрюте». В тренерской карьере Харейде становился чемпионом Швеции, Дании и Норвегии, а в 2014 году был признан тренером года в чемпионате Швеции.