Набабкин: новость о болезни Алдонина шокировала, но Женя сильный и сумеет всё преодолеть

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал ситуацию с тяжёлой болезнью бывшего полузащитника армейцев Евгения Алдонина.

– Как переживаете ситуацию со здоровьем Евгения Алдонина?

– Конечно, мы очень сильно переживаем за него. Я с Женей был в одной команде, очень хорошо с ним знаком. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Знаю и верю в то, что он сильный и сумеет всё преодолеть.

– Вы знали о его диагнозе?

– Узнал относительно недавно. Новость шокирующая и неприятная, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее стало известно, что у Евгения Алдонина было диагностировано онкологическое заболевание.

