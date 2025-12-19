«Свирепый «Наполи»? Мы были такими всегда». Ди Лоренцо — о матче с «Миланом»
Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.
Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Нерес – 39' 2:0 Хойлунд – 63'
«Свирепый «Наполи»? Мы были такими всегда. Сегодня вечером мы провели отличный матч с точки зрения настроя, поэтому довольны и посмотрим, с кем сыграем дальше. Мы провели очень хорошую игру, знали, что нужно надёжно обороняться, и у нас это получилось. В понедельник будем играть финал. «Интер» или «Болонья»? Без разницы — может случиться всё что угодно», — приводит слова Ди Лоренцо официальный сайт неаполитанского клуба.
В другом матче данного турнира сразятся серебряный призёр Серии А «Интер» и обладатель Кубка Италии «Болонья».
