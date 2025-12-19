Расписание матчей 15-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 19 декабря, матчем «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах стартует 15-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 15-го тура Бундеслиги (время — московское):
19 декабря, пятница:
22:30. «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах.
20 декабря, суббота:
17:30. «Вольфсбург» — «Фрайбург»;
17:30. «Гамбург» — «Айнтрахт»;
17:30. «Кёльн» — «Унион»;
17:30. «Штутгарт» — «Хоффенхайм»;
17:30. «Аугсбург» — «Вердер».
20:30. «РБ Лейпциг» — «Байер».
21 декабря, воскресенье:
17:30. «Майнц» — «Санкт-Паули»;
19:30. «Хайденхайм» — «Бавария».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 38 очков за 14 матчей.