Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка Испании

В Кубке Испании по итогам игрового дня 18 декабря стали известны 15 из 16 клубов, которые сыграют на стадии 1/8 финала.

На этот этап соревнований пробились пять представителей испанской Сегунды — «Депортиво», «Бургос», «Расинг», «Альбасете» и «Культураль Леонеса», а также 10 клубов, выступающих в Ла Лиге — «Эльче», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Валенсия», «Бетис», «Атлетик», «Реал» Мадрид, «Алавес», «Осасуна» и «Атлетико».

Последний участник 1/8 финала Кубка Испании определится 6 января в матче 1/16 финала «Гранада» — «Райо Вальекано», который был перенесён из-за участия «Райо» в 6-м туре общего группового этапа Лиги конференций.

