Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка Испании

Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии

В Кубке Испании по итогам игрового дня 18 декабря стали известны 15 из 16 клубов, которые сыграют на стадии 1/8 финала.

На этот этап соревнований пробились пять представителей испанской Сегунды — «Депортиво», «Бургос», «Расинг», «Альбасете» и «Культураль Леонеса», а также 10 клубов, выступающих в Ла Лиге — «Эльче», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Валенсия», «Бетис», «Атлетик», «Реал» Мадрид, «Алавес», «Осасуна» и «Атлетико».

Последний участник 1/8 финала Кубка Испании определится 6 января в матче 1/16 финала «Гранада» — «Райо Вальекано», который был перенесён из-за участия «Райо» в 6-м туре общего группового этапа Лиги конференций.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

Материалы по теме
«Атлетик» Б в дополнительное время обыграл «Оуренсе» из третьего дивизиона в Кубке Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android