Расписание матчей 17-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 19 декабря, матчем «Валенсия» — «Мальорка» стартует 17-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 17-го тура чемпионата Испании (время — московское):

19 декабря, пятница:

23:00. «Валенсия» — «Мальорка».

20 декабря, суббота:

16:00. «Овьедо» – «Сельта»;
18:15. «Леванте» – «Реал Сосьедад»;
20:30. «Осасуна» – «Алавес»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Севилья».

21 декабря, воскресенье:

16:00. «Жирона» – «Атлетико» Мадрид;
18:15. «Вильярреал» – «Барселона»;
20:30. «Эльче» – «Райо Вальекано»;
23:00. «Бетис» – «Хетафе».

22 декабря, понедельник:

23:00. «Атлетик» Бильбао – «Эспаньол».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 43 очка за 17 матчей.

