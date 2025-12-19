Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин: Акинфеев — больше чем легенда ЦСКА, великий спортсмен!

Кирилл Набабкин: Акинфеев — больше чем легенда ЦСКА, великий спортсмен!
Комментарии

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин предположил, как долго ещё Игорь Акинфеев будет играть за армейскую команду. Он назвал опытного голкипера легендой клуба и великим спортсменом.

«Все знают Игоря (улыбается). Это больше чем легенда клуба, великий спортсмен! Думаю, сколько здоровье ему позволит, сколько будет желание, столько он и будет играть», – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

За ЦСКА голкипер сыграл 813 матчей, в которых пропустил 732 мяча и 336 раз сыграл «на ноль». В составе армейцев вратарь стал шестикратным чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.

Материалы по теме
Эксклюзив
Набабкин: новость о болезни Алдонина шокировала, но Женя сильный и сумеет всё преодолеть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android