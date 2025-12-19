Кирилл Набабкин: Акинфеев — больше чем легенда ЦСКА, великий спортсмен!

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин предположил, как долго ещё Игорь Акинфеев будет играть за армейскую команду. Он назвал опытного голкипера легендой клуба и великим спортсменом.

«Все знают Игоря (улыбается). Это больше чем легенда клуба, великий спортсмен! Думаю, сколько здоровье ему позволит, сколько будет желание, столько он и будет играть», – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

За ЦСКА голкипер сыграл 813 матчей, в которых пропустил 732 мяча и 336 раз сыграл «на ноль». В составе армейцев вратарь стал шестикратным чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.