Андрей Аршавин выбрал Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ в ноябре-декабре

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему голосовал за нападающего «Краснодара» Джона Кордобу при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Он идёт наравне со Сперцяном, но мне кажется, в важных моментах игр именно его мощь, страсть, сила помогли «Краснодару» набрать очки и остаться на первом месте», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком в ноябре-декабре был признан полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он единолично победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, а в опросе комментаторов разделил победу с Джоном Кордобой.

