Никита Баженов назвал Максима Бориско лучшим игроком РПЛ в ноябре-декабре

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, почему голосовал за голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Его статистика говорит сама за себя. Есть игроки, которые делали всё, чтобы Бориско не пропускал, у «Балтики» прекрасная оборона, но именно он во главе этой оборонительной функции. Он лучший игрок на этом отрезке. Вратарям сложно себя проявлять, но у Бориско очень хорошо получается как вместе с командой, так и индивидуально. Хочется его отметить», — приводит слова Баженова официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком в ноябре-декабре был признан полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он единолично победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, а в опросе комментаторов разделил победу с одноклубником Джоном Кордобой.