Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Баженов назвал Максима Бориско лучшим игроком РПЛ в ноябре-декабре

Никита Баженов назвал Максима Бориско лучшим игроком РПЛ в ноябре-декабре
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, почему голосовал за голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Его статистика говорит сама за себя. Есть игроки, которые делали всё, чтобы Бориско не пропускал, у «Балтики» прекрасная оборона, но именно он во главе этой оборонительной функции. Он лучший игрок на этом отрезке. Вратарям сложно себя проявлять, но у Бориско очень хорошо получается как вместе с командой, так и индивидуально. Хочется его отметить», — приводит слова Баженова официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком в ноябре-декабре был признан полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он единолично победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, а в опросе комментаторов разделил победу с одноклубником Джоном Кордобой.

Материалы по теме
Кому в РПЛ пора на повышение в топ-клуб. Главным поставщиком талантов будет «Балтика»?
Рейтинг
Кому в РПЛ пора на повышение в топ-клуб. Главным поставщиком талантов будет «Балтика»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android