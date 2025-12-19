Радимов: «Краснодар» назабивал во многом благодаря игре Сперцяна

Российский тренер Владислав Радимов рассказал, почему голосовал за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Блестящая концовка этих месяцев: феноменальные победы, классные голы. То, что «Краснодар» много назабивал, особенно в матче с ЦСКА – во многом благодаря его игре», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком в ноябре-декабре был признан Эдуард Сперцян. Он единолично победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, а в опросе комментаторов разделил победу с одноклубником Джоном Кордобой. В октябре лучшим игроком РПЛ стал нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.