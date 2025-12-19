«Чего он там забыл?» Бубнов — о возможном назначении Черчесова в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, обрадовался бы он, если бы московское «Динамо» возглавил ныне работающий в грозненском «Ахмате» Станислав Черчесов. Бело-голубых возглавляет Ролан Гусев, исполняющий обязанности главного тренера первой команды после ухода из клуба Валерия Карпина.

— А вы обрадуетесь, если Черчесов в «Динамо» окажется?

— Да ты что. Чего ему там делать? Что он там забыл? Второй раз в одну и ту же реку он будет входить? Хотя он уже вошёл сейчас. В «Ахмат». Ну и как вошёл? Удачно вошёл и чуть не вышел сейчас под конец [первого круга РПЛ]. Если бы две игры не выиграл, то уже на выход бы стоял, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».