22:30 Мск
Григорян: лучший — Сперцян, не только потому, что он армянин и из Пятигорска

Григорян: лучший — Сперцян, не только потому, что он армянин и из Пятигорска
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян рассказал, почему голосовал за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Лучший – Сперцян, не только потому, что он армянин и из Пятигорска. Он сейчас выглядит фундаментальнее всех претендентов на эту награду. Рискну предположить, что он находится в своей лучшей форме за карьеру, отсюда, в том числе, и успехи «Краснодара», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком в ноябре-декабре был признан Эдуард Сперцян. Он единолично победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, а в опросе комментаторов разделил победу с одноклубником Джоном Кордобой.

