Главная Футбол Новости

Генич объяснил, почему голосовал за Кордобу при выборе лучшего игрока РПЛ в ноябре-декабре

Российский комментатор Константин Генич рассказал, почему голосовал за нападающего «Краснодара» Джона Кордобу при выборе лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Краснодар» впечатляюще провёл эти месяцы, выиграл у ЦСКА в матче, где Кордоба сыграл одну из ключевых ролей. Вообще концовку этой части чемпионата Джон вместе с командой выдал просто на загляденье. Плюс Кордоба стал рекордсменом в истории «Краснодара» – опередил Фёдора Смолова по количеству забитых мячей. Видно, что сейчас он хорошо готов физически, здорово ведёт единоборства и внёс очень серьёзный вклад в успехи и результат «Краснодара». Мои поздравления Кордобе с рекордом, и считаю, что именно он проявил себя ярче остальных футболистов в этот период», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Лучшим игроком в ноябре-декабре был признан полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он единолично победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, а в опросе комментаторов разделил победу с Джоном Кордобой.

