Главная Футбол Новости

«Большой минус». Набабкин высказался об отсутствии фанатов на аренах после введения Fan ID

«Большой минус». Набабкин высказался об отсутствии фанатов на аренах после введения Fan ID
Комментарии

Ветеран ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об ухудшении атмосферы на стадионах после введения Fan ID в Мир РПЛ.

– Насколько значимой для вас была поддержка активных болельщиков клуба в ключевых матчах чемпионата России, еврокубков?
– Поддержка болельщиков была очень значимой! Она придавала нам дополнительных сил. Когда видишь, сколько народу пришло поддержать команду, как все переживают, и сам заряжаешься этой энергией и ещё больше хочешь выиграть.

– Не хватает этой атмосферы в эпоху Fan ID?
– Конечно, это большой минус, что нет наших болельщиков и фанатского сектора на стадионе. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

