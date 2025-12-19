Скидки
Андрей Талалаев: увольнение Станковича из «Спартака» — маразм. За что его уволили?

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев назвал маразмом отставку Деяна Станковича из «Спартака». Сербский специалист покинул московский клуб в ноябре этого года. Возглавлял красно-белых Деян с лета 2024-го. Сейчас обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Вадим Романов.

— Какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?
— Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке». За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далёк от достижения максимальных результатов, — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».

