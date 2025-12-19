Гласнер оценил игру воспитанников академии «Кристал Пэлас» в матче с КуПС

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о ничейном результате в матче общего этапа Лиги конференций с финским КуПС (2:2).
«Результат не тот, которого мы хотели, и я думаю, что мы могли бы легко выиграть этот матч. В течение 10 минут мы потеряли свою структуру, а затем были наказаны за две ошибки. Но такое может случиться, особенно с большим количеством молодых игроков, но я думаю, что мы очень хорошо сыграли в первом тайме.
Большая заслуга каждого игрока, особенно наших воспитанников академии. Думаю, они показали очень хорошую игру. Мы видели, что они не привыкли играть на таком уровне, потому что у всех четверых начались судороги с 60-й минуты, но я считаю, что они показали очень хорошую игру», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.
«Кристал Пэлас» занял 10-е место на общем этапе Лиги конференций.
- 19 декабря 2025
-
11:26
-
11:25
-
11:21
-
11:12
-
11:05
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:03
-
10:00
-
09:56
-
09:54
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:51
-
08:38
-
08:31
-
08:10
-
07:47
-
07:45
-
07:22
-
06:56
-
06:41
-
04:44
-
04:34
-
04:31
-
04:01