Гласнер оценил игру воспитанников академии «Кристал Пэлас» в матче с КуПС

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о ничейном результате в матче общего этапа Лиги конференций с финским КуПС (2:2).

«Результат не тот, которого мы хотели, и я думаю, что мы могли бы легко выиграть этот матч. В течение 10 минут мы потеряли свою структуру, а затем были наказаны за две ошибки. Но такое может случиться, особенно с большим количеством молодых игроков, но я думаю, что мы очень хорошо сыграли в первом тайме.

Большая заслуга каждого игрока, особенно наших воспитанников академии. Думаю, они показали очень хорошую игру. Мы видели, что они не привыкли играть на таком уровне, потому что у всех четверых начались судороги с 60-й минуты, но я считаю, что они показали очень хорошую игру», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

«Кристал Пэлас» занял 10-е место на общем этапе Лиги конференций.