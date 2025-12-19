Мурада Мусаева признали лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев стал лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги по итогам ноября и декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале. Для Мусаева эта награда стала второй в этом сезоне. Ранее его признавали лучшим по итогам октября.

В ноябре и декабре «Краснодар» добился трёх побед и двух ничьих, благодаря чему сохранил первое место в турнирной таблице и ушёл лидером на зимний перерыв в третьем сезоне подряд. Второе место занимает «Зенит», тройку лидеров замыкает «Локомотив».

Текущий сезон Российской Премьер-Лиги возобновится в конце февраля. Чёрно-зелёные сыграют в 19-м туре с «Ростовом» на домашней арене.