Андрей Синицын: Сафонов своей работой доказал, что достоин шанса в «ПСЖ»
Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о вратаре французского «ПСЖ» Матвее Сафонове. Ранее Сафонов помог парижанам обыграть «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«У Матвея были великолепное состояние, предчувствие, анализ соперника. Всё в целом дало замечательный результат. Плюс работа вратарского тренерского штаба. Матвей своей работой доказал, что достоин шанса в «ПСЖ». Он им воспользовался сполна. Сафонова будет сложно посадить на лавку, хотя тренер довольно своенравен. Энрике не боится экспериментов, но Матвей заслуживает играть. Ждём его в воротах», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
