Кирилл Набабкин рассказал о своих планах после ухода из ЦСКА

Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о своих планах после ухода из армейского клуба.

«Я практически всю свою жизнь провёл в футболе. Игровая карьера подошла к концу – теперь хочется попробовать себя в новой роли. У кого-то есть бизнес, кто-то уходит в другие проекты, кому-то не хочется быть тренером. Мне же хочется остаться в футболе и дальше идти по этому пути», – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.