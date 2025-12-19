Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Технику не пропьёшь». Константин Тюкавин — о возвращении на поле после травмы

«Технику не пропьёшь». Константин Тюкавин — о возвращении на поле после травмы
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возвращении к играм после травмы. Тюкавин пропустил полгода после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Нападающий сыграл в сентябре впервые с марта.

— Нет такого, что я боюсь, что я опять сломаюсь. Если так случится, значит, тогда, ну…

— Самое сложное после таких травм — это психология. Какие вообще плюсы?
— Больше уединения, больше ментальности, больше работы над самим собой.

— Техника на месте?
— Технику не пропьёшь (смеётся). Буду куваться, прыгать в подкаты, в каждую борьбу лезть, — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.

Материалы по теме
Тюкавин ответил на вопрос о возможном переезде в Европу следующим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android