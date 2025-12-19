Фелипе Мело раскритиковал Сауля после финала Межконтинентального кубка
Бывший футболист и комментатор Фелипе Мело раскритиковал полузащитника «Фламенго» Сауля Ньигеса после финала Межконтинентального кубка между бразильским клубом и французским «ПСЖ». Матч закончился победой парижан со счётом 1:1 (2:1 пен.).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
Испанец не смог реализовать 11-метровый в послематчевой серии пенальти. Мело в резкой форме оценил игру испанца, предположив, что тот слишком много внимания уделяет социальным сетям и слишком мало – футболу.
«С тех пор как он приехал, он больше говорит, чем играет. Иди играть в футбол, парень, ты в одном из крупнейших клубов мира!» – приводит слова Мело Mundo Bola.
