Фелипе Мело раскритиковал Сауля после финала Межконтинентального кубка

Бывший футболист и комментатор Фелипе Мело раскритиковал полузащитника «Фламенго» Сауля Ньигеса после финала Межконтинентального кубка между бразильским клубом и французским «ПСЖ». Матч закончился победой парижан со счётом 1:1 (2:1 пен.).

Испанец не смог реализовать 11-метровый в послематчевой серии пенальти. Мело в резкой форме оценил игру испанца, предположив, что тот слишком много внимания уделяет социальным сетям и слишком мало – футболу.

«С тех пор как он приехал, он больше говорит, чем играет. Иди играть в футбол, парень, ты в одном из крупнейших клубов мира!» – приводит слова Мело Mundo Bola.